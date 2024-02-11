Stok BBM dan LPG Dipastikan Aman pada Libur Panjang hingga Pemilu 2024

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Sulawesi membentuk tim Satuan Gugus Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pemantauan Kelancaran BBM dan elpiji di seluruh wilayah kerjanya, yang akan bertugas pada masa pemilihan umum (Pemilu) 2024 sejak 5 Februari hingga 18 Februari 2024.

Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan hal itu dilakukan untuk memantau jaminan ketersediaan stok BBM dan elpiji yang didistribusikan ke masyarakat.

Pertamina Patra Niaga akan terus berupaya melakukan upaya ekstra dalam mempersiapkan dan mengantisipasi tingkat mobilisasi masyarakat jelang Pemilu 2024.

“Ketahanan stok elpiji di Sulawesi pada hari ini mencapai 8.315 Metrik Ton (MT), sementara rata-rata konsumsi harian masyarakat Sulawesi saat ini sebesar 1.758 MT per hari. Hal ini menunjukkan kondisi aman. Begitu pula dengan stok BBM saat ini misalnya Pertalite, berdasarkan data satgas stok BBM Pertalite sebanyak 89.581 KL dimana konsumsi rata-rata harian sebesar 7.377 KL," kata Fahrougi dikutip Antara, Minggu (11/2/2024).

Dia menyebutkan bahwa pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat terkait dengan aturan pembelian elpiji tiga kilogram yang sejak 1 Januari 2024 sudah diwajibkan untuk menggunakan KTP.