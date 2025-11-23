Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok BBM di SPBU Vivo Terisi Lagi, Shell Masih Kosong

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |13:44 WIB
Stok BBM di SPBU Vivo Terisi Lagi, Shell Masih Kosong
Stok BBM di SPBU Vivo Terisi Lagi, Shell Masih Kosong (Foto: Okezone)
JAKARTA - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Vivo mengumumkan bahan bakar minyak (BBM) RON 92, yakni Revvo 92, kembali tersedia setelah mengalami kelangkaan pada pertengahan Oktober 2025.

“Kabar gembira! Yang ditunggu sudah kembali! Kini, BBM Revvo 92 sudah tersedia kembali di SPBU Vivo secara bertahap mulai hari ini,” tulis manajemen Vivo melalui akun Instagram resminya dikutip, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Manajemen Vivo juga mencantumkan tautan s.id/stokbbmvivo bagi para pelanggan yang ingin memeriksa ketersediaan produk BBM di SPBU Vivo.

Pulihnya ketersediaan BBM RON 92 di SPBU Vivo menyusul pernyataan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman yang menyampaikan badan usaha pengelola SPBU Vivo mendekati kesepakatan untuk membeli bahan bakar minyak dari Pertamina Patra Niaga dengan volume sekitar 100 ribu barel.

“Awalnya juga kan Vivo sudah minta 100 ribu barel. Harusnya, ini belum diputus, harusnya ya sama,” ujar Laode ketika ditemui di Jakarta, Jumat (7/11).

SPBU Vivo mengalami kelangkaan BBM pada pertengahan Oktober, menyusul SPBU Shell dan British Petroleum (BP) yang telah mengalami kelangkaan BBM sejak pertengahan Agustus.

 

1 2
