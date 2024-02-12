Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan Usai Pemilu 2024

Meliana Tesa , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |00:40 WIB
Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan Usai Pemilu 2024
Beras Bansos akan dibagikan (Foto: Perum Bulog/Okezone)
JAKARTA - Bantuan pangan beras akan dihentikan sampai rampungnya proses pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 14 Februari mendatang.

Bantuan pangan beras merupakan salah satu upaya intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Upaya ini berkorelasi dalam menjaga stabilitas inflasi.

"Sesuai arahan Bapak Presiden memang disampaikan kita harus hargai proses Pemilu sehingga diputuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras ini," ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resminya, dikutip Senin (12/2/2024).

Arief menjelaskan bahwa bantuan pangan beras dari Pemerintah akan kembali disalurkan mulai 15 Februari mendatang atau setelah hari pencoblosan rampung dilaksanakan.

Meski demikian, bantuan-bantuan program lain masih tetap ada yang dilanjutkan. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah adalah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM).

"Tapi khusus program lain selain bantuan pangan pemerintah tetap berjalan untuk kebutuhan masyarakat luas. Pengiriman beras ke pasar tradisional, modern market outlets, Pasar Induk Beras Cipinang, tetap harus," lanjut Arief.

