4 Fakta Rekrutmen Bersama BUMN Dibuka Lagi Tahun Ini

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) telah mengumumkan Program Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) yang memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung dengan perusahaan-perusahaan pelat merah di Indonesia.

Program ini merupakan komitmen BUMN dalam mendukung penciptaan lapangan kerja nasional. Pada tahun ini, kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan-perusahaan BUMN semakin luas, dengan mencakup lintas entitas BUMN. Selain itu, program ini juga terbuka untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMA/SMK/sederajat hingga S2. Tidak hanya itu, program ini juga menyediakan kesempatan bagi berbagai jenis status pekerjaan, baik organik/PKWTT maupun kontrak/PKWT.

Berikut Okezone merangkum 3 Fakta rekrutmen bersama BUMN dibuka lagi tahun ini, Senin (12/2/2024).

1. Kolaborasi BUMN Untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, idak hanya induk atau holding BUMN yang bergabung dalam RBB tahun ini, melainkan juga anak perusahaan, cucu perusahaan dan perusahaan afiliasi BUMN.