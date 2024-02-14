3 Walikota Terkaya di Jawa Barat, Ini Total Hartanya

JAKARTA - Inilah 3 walikota terkaya di Jawa Barat berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap walikota.

Seperti diketahui, setiap pejabat pemerintahan di Indonesia diwajibkan untuk melaporkan setiap harta kekayaannya kepada pemerintah setiap tahunnya. Hal ini menjadi langkah pemerintah untuk menurunkan angka korupsi di Indonesia.

Di sisi lain, adanya laporan LHKPN yang dilaporkan pejabat pemerintah pada setiap tahunnya membuka fakta baru terkait dengan pejabat-pejabat terkaya di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan laporan LHKPN terakhir, rupanya sederet nama menduduki posisi walikota terkaya di Jawa Barat. Menariknya, tidak ada nama walikota Bandung yang notabene adalah ibukota Provinsi Jawa Barat.

Lantas, siapa sajakah 3 walikota yang menjadi terkaya di Jawa Barat? berikut adalah daftarnya.

1. Walikota Bogor - Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.I.P.

Walikota Bogor periode 2019-2024, Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.I.P. menjadi satu dari 3 walikota aktif terkaya di Jawa Barat.

Berdasarkan LHKPN terakhirnya, pria yang menjadi walikota Bogor dalam dua periode ini memiliki harta kekayaan hingga Rp6.367.987.500 dengan rincian sebagai berikut.

Tanah Dan Bangunan Rp5.998.487.500

Alat Transportasi Dan Mesin Rp95.000.000

Harta Bergerak Lainnya Rp179.500.000

Surat Berharga Rp20.000.000

Kas Dan Setara Kas sebesar Rp275.000.000

Sub Total : Rp6.567.987.500

Hutang : Rp200.000.000.