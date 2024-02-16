Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KNKT: KA Pandalungan Anjlok akibat Wesel Patah Bikin Handle Sinyal Tak Berfungsi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |20:41 WIB
KNKT: KA Pandalungan Anjlok akibat Wesel Patah Bikin Handle Sinyal Tak Berfungsi
Kereta Api Anjlok. (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah merilis hasil investigasi kecelakaan anjlokan yang melibatkan KA 75A Pandalungan di emplasemen Stasiun Tanggulangin, Daop 8 Surabaya.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengatakan insiden ini diawali saat KA Pandalungan tiba di Stasiun Sidoarjo pukul 07.40 WIB dan diberangkatkan kembali pukul 07.42 WIB.

Sesuai jadwal, KA Pandalungan direncanakan untuk melintas langsung di Stasiun Tanggulangin di jalur II, namun saat akan memasuki Stasiun Tanggulangin KA Pandalungan tertahan sinyal masuk yang berindikasi Berhenti.

Saat petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) akan memberikan indikasi 'Aman' untuk KA Pandalungan, handel sinyal masuk dari arah Stasiun Sidoarjo tidak dapat ditarik.

Kemudian PPKA memberikan perintah kepada masinis KA Pandalungan melalui Pengendali Perjalanan Kereta Api Terpusat (PPKP) untuk melewati sinyal berindikasi 'Berhenti' (Perintah MS). Setelah mendapatkan perintah MS, masinis KA Pandalungan menjalankan KA untuk masuk ke Stasiun Tanggulangin namun mengalami anjlokan di Wesel 1.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185664/diskon_tarif_kereta_api-HNel_large.jpg
Ini Daftar Lengkap Kereta Ekonomi yang Dapat Diskon 30 Persen Nataru 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182896/kereta-1UAc_large.jpg
Prabowo Mau Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa, Bisa Perkuat Angkutan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181321/bos_danantara_rosan_soal_utang_whoosh-kvh3_large.jpg
Bos Danantara: Belum Ada Kesepakatan dengan China soal Skema Pembayaran Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181284/presiden_prabowo-iCPO_large.jpg
Prabowo: Kereta Api Indonesia Tak Kalah dengan di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167371/kai-SrJv_large.jpg
Lebih Efisien, Digitalisasi Mudahkan Penumpang Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164187/kereta_api-e5Gn_large.jpg
Naik 8 Persen, KAI Raup Laba Rp1,18 Triliun pada Semester I-2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement