Ini Sumber Pasokan LNG di Jawa Bali

JAKARTA - Sumber pasokan Liquified Natural Gas (LNG) di Jawa-Bali.

Pasokan LNG untuk kebutuhan konsumen di Pulau Jawa, Bali, dan sekitarnya kini semakin bertambah setelah PT Pertagas Niaga (PTGN) selaku Afiliasi Subholding Gas Pertamina PT PGN Tbk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama dengan PT Likuid Nusantara Gas.

President Director PTGN Aminuddin, menyampaikan bahwa kerja sama ini tidak hanya menjawab kebutuhan LNG bagi konsumen di Pulau Jawa, Bali, dan sekitarnya namun juga berpotensi memperluas pasar.

"Melalui kerja sama ini, PTGN tidak hanya berupaya menjaga keandalan layanan terhadap konsumen LNG existing di Jawa maupun Bali. Ke depan pasar LNG Jawa Bali pun berpotensi semakin luas mengingat sudah ada LNG plant di Pulau Jawa," kata Aminuddin dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Menurut Aminuddin, kerja sama ini memungkinkan untuk dikembangkan ke berbagai bentuk kerjasama lainnya yang akan mendukung bisnis dan memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak.