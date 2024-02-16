15 Proyek Migas Mulai Produksi di 2024, Total Capex Rp8,7 Triliun

Jum'at, 16 Februari 2024 |21:22 WIB

Menurut Wakil Kepala SKK Migas, Nanang Abdul Manaf total belanja modal (capital expenditure/capex) 15 proyek itu mencapai USD 560,1 juta atau Rp8,75 triliun (kurs Rp15.629 per dolar AS).

Dia menjelaskan dari 15 proyek itu, akan menghasilkan minyak sekitar 41.992 barel per hari (bopd) dan gas sebesar 324 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd).

"Jadi 15 proyek ini diperkirakan akan on stream di 2024. Sehingga ada tambahan sekitar 42 ribu bopd dan gas 324 mmscfd. Total capex sekitar USD 560 juta," ujar Nanang pada acara DETalk, Jumat (16/2/2024).

Dia menambahkan, proyek pertama yakni Akatara Gas Plant milik Jadestone Energy, dengan produksi gas 25 mmscfd dan kondensat 1.100 bopd.