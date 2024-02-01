Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Minta Pertamina Ikut Kelola Blok Migas Andaman

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |20:53 WIB
Erick Thohir Minta Pertamina Ikut Kelola Blok Migas Andaman
Erick Thohir Minta Pertamina Terlibat Megelola Blok Andaman. (Foto: Okezone.com/PHE)




JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ingin Pertamina ikut mengelola blok migas Andaman. Seperti diketahui, ada potensi sumber gas besar (giant discovery) di Blok Andaman yang berada 100 kilometer Sumatera bagian utara.

Erick pun mengungkapkan agar perusahaan milik Indonesia, PT Pertamina bisa ikut dalam pengelolaan potensi gas di Blok Andaman.

“Sekarang kita lagi bicara kalau bisa Pertamina ikutan,” ungkap Erick usai pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA), Suhail Mohamed Al Mazrouei dalam pertemuan tingkat menteri, di Hotel Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).

Erick memastikan bahwa dengan adanya kerjasama khususnya investasi luar negeri dengan BUMN dari sektor privat bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Ya tapi kembali kita bukan berarti mengkotomi investasi luar negeri, BUMN kita samalah, siapa yang kita bisa berkolaborasi dari luar negeri dari private sektor untuk membangun ya kesejahteraan masyarakat ya itu yang kita prioritaskan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Infrastruktur UEA, Suhail Mohamed Al Mazrouei mengatakan terkait penemuan cadangan gas alam di Blok Andaman. Dengan penemuan ini, Suhail mengatakan diharapkan bisa mendukung Indonesia untuk perbanyak lapangan pekerjaan.


