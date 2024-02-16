Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ketika Jokowi Tak Tahu Seblak tapi Hitung Keuntungan Bisa Jutaan Rupiah

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |14:11 WIB
Ketika Jokowi Tak Tahu Seblak tapi Hitung Keuntungan Bisa Jutaan Rupiah
Jokowi Tak Tahu Seblak (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tahu nama makanan seblak, masakan khas Provinsi Jawa Barat. Jokowi pun bingung dan penasaran soal seblak.

Kebingungan Jokowi terjadi saat sesi tanya jawab dengan salah satu nasabah PNM Mekaar yang menjual menu kuliner seblak bernama Yulianti, di sela penyampaian sambutan di GOR Stadion Patriot, Kota Bekasi, Jumat (16/2/2024).

"Seblak, apa itu?," tanya Jokowi kepada Yulianti yang disambut riuh peserta dilansir Antara.

 BACA JUGA:

Seblak, menjadi salah satu produk andalan nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di Kota Bekasi.

Halaman:
1 2
