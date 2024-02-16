Ketika Jokowi Tak Tahu Seblak tapi Hitung Keuntungan Bisa Jutaan Rupiah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tahu nama makanan seblak, masakan khas Provinsi Jawa Barat. Jokowi pun bingung dan penasaran soal seblak.

Kebingungan Jokowi terjadi saat sesi tanya jawab dengan salah satu nasabah PNM Mekaar yang menjual menu kuliner seblak bernama Yulianti, di sela penyampaian sambutan di GOR Stadion Patriot, Kota Bekasi, Jumat (16/2/2024).

"Seblak, apa itu?," tanya Jokowi kepada Yulianti yang disambut riuh peserta dilansir Antara.

Seblak, menjadi salah satu produk andalan nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di Kota Bekasi.