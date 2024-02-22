Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kurangi Disparitas Harga di Papua, Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Waren Bakal Diatur

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |12:12 WIB
Kurangi Disparitas Harga di Papua, Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Waren Bakal Diatur
Kurangi Disparitas Harga di Papua, Alur Pelayaran Pelabuhan Waren Bakal Diatur (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kurangi disparitas harga di Papua, alur pelayaran masuk Pelabuhan Waren bakal diatur.

Pelabuhan Waren merupakan pelabuhan perintis yang menghubungkan Kabupaten Waropen dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia, khususnya daerah-daerah di wilayah Papua.

Dengan lalu lintas pelayaran yang cukup ramai, pelabuhan ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Papua, khususnya dalam mengurangi disparitas harga atau tingkat kesenjangan kemahalan di Kabupaten Waropen.

“Oleh karena peran vital yang dimiliki Pelabuhan Waren dalam mengurangi disparitas harga itulah, peningkatan infrastruktur dan pengelolaan Alur Pelayaran menjadi hal yang sangat krusial untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di Pelabuhan ini," kata Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Budi Mantoro dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Dia mengungkapkan, bahwa untuk meningkatkan fungsi pelabuhan, Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen merencanakan pembangunan Pelabuhan Waren menjadi pelabuhan regional yang memiliki rute pelayaran nusantara, seperti jalur kapal Pelni.

Berdasarkan studi DLKR/DLKP Tahun 2020, ukuran maksimal kapal yang masuk Pelabuhan Waren adalah kapal dengan kapasitas maksimal 3.000 DWT dengan panjang maksimal 92 m, lebar maksimal 14,2 m, dan draft maksimal 5,7 m.

"Sedangkan ukuran kapal penumpang Pelni yang menyinggahi pelabuhan terdekat (Serui) adalah KM. Dobonsolo dengan kapasitas kapal 3.500 DWT, panjang 146 m, lebar 24 m, dan draft 5,8 m,” katanya.

Oleh karenanya, adanya perencanaan yang cermat dan pengaturan alur pelayaran di Pelabuhan Waren yang tepat, aman dan efisien serta berwawasan lingkungan sangat diperlukan, sehingga penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Waren bukanlah sekadar tugas teknis dalam menentukan kedalaman yang ideal, tetapi juga merupakan langkah untuk meningkatkan keselamatan pelayaran.

“Alur pelayaran yang tepat dan efektif akan memberikan manfaat besar, bukan hanya bagi para pelaut yang melintasi perairan, namun juga bagi seluruh komunitas yang bergantung pada aktivitas pelabuhan. Dengan pengaturan alur pelayaran yang baik, kita akan melihat peningkatan dalam efisiensi distribusi barang dan jasa, pengurangan biaya logistik, serta peluang baru bagi sektor pariwisata dan industri lainnya,” katanya.

