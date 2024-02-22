Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembayaran Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di RI Naik 5,8% pada 2023

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |23:56 WIB
Pembayaran Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di RI Naik 5,8% pada 2023
Dirut Jasa Rahaja Ungkap Pembayaran Santunan (Foto: MPI)
JAKARTAJasa Raharja telah berhasil menekan angka fatalitas korban  kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2023. Hal itu tak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan bersama Kepolisian dan mitra kerja terkait.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, menyampaikan bahwa sepanjang 2023 terdapat total korban kecelakaan lalu lintas yang memperoleh santunan berjumlah 152.243 orang atau meningkat 5,8% dan peningkatan pembayaran  santunan sebesar 4,4% dibanding tahun sebelumnya, atau secara compounded annual growth rate (CAGR) 5 tahun tumbuh 3,74 persen. 

“Namun demikian, terjadi penurunan fatalitas korban yang ditandai dengan penurunan santunan meninggal dunia sebesar 3,41 persen secaya year on year (yoy) yang ditadai dengan penurunan jumlah korban meninggal dunia menurun sebesar 5,20% dibanding periode yang sama tahun lalu," ujarnya, Kamis (22/2/2024).

Rivan mengatakan, penurunan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas tersebut, terjadi seiring membaiknya penanganan korban pascakecelakaan. “Terlebih saat golden period, yaitu 30 menit pertama setelah kejadian, yang merupakan momen krusial dalam penanganan korban,” ucapnya.

Menurut Rivan tren penurunan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas sejalan dengan kajian dalam lampiran dukumen RUNK LLAJ (Perpres No.1 Tahun 2022) yang menyatakan prorgram KLLAJ di Indonesia telah berhasil mereduksi jumlah fatalitas sebesar 42% dibanding jumlah fatalitas tanpa penanganan. 

Halaman:
1 2
