HOME FINANCE PROPERTY

Terungkap Alasan Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |06:40 WIB
Terungkap Alasan Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR
Presiden Jokowi (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara alasan melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dirinya juga memberikan pesan pada putra putra dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta. AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang di waktu bersamaan dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Jokowi mengaku bahwa dirinya tidak ragu menunjuk AHY sebagai Menteri ATR/BPN karena AHY memiliki pendidikan militer dan pendidikan manajemen yang baik untuk menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Selain itu, dirinya juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Kedua hal tersebut yang menjadi pertimbangan utama Presiden memilih AHY.

"Jadi pertama ini urusan yang berkaitan dengan menteri ATR BPN mas Agus Harimurti Yudhoyono saya tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat pertama. Beliau juga alumni akademi militer Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster university," jelas Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
