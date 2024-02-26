Groundbreaking Tahap 5, Perbankan Bangun Perkantoran di IKN

JAKARTA – Groundbreaking tahap 5 IKN Nusantara akan dilangsungkan pada 29 Februari. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Dhony Rahajoe menjelaskan dalam groundbreaking pada tahap 5 ini setidaknya ada beberapa perusahaan perbankan yang akan membangun kantor cabang di IKN. Hal itu diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi di Ibukota baru nantinya.

"Nanti insyaallah tanggal 29 (groundbreaking), sedang diatur, ada dari perbankan, kan kota juga perlu perbankan untuk mendorong kegiatan ekonomi," ujar Dhony saat ditemui di kampus Universitas Indonesia, Sabtu (24/2/2024).

Pada kesempatan tersbut, Dhony juga menyebutkan salah satu perbankan yang bakal melakukan groundbreaking di IKN pada tanggal 29 Februari mendatang adalah bank Mandiri, dan beberapa bank lainnya yang masih enggan untuk disebutkan Dhony.

"Bank himbara banyak (groundbreaking), ada Mandiri, BRI atau apa itu, saya tidak hafal," sambung Dhony.

Dilain kesempatan, Kepala OIKN Bambang Susantono menyebutkan pada tahapan groundbreaking bulan ini, pihaknya tengah fokus mencari investor untuk memenuhi kelengkapan ekosistem sebuah ibu kota. Lembaga keuangan seperti perbankan, diharapkan bisa masuk menjadi peserta groundbreaking pada tahun ini.

"Kita ingin kelengkapan ekosistem, misalnya sekarang rumah sakit sudah 4, Hotel sudah 6, mal sudah 3-4, kita ingin kelengkapan lain, misal sektor perbankan ingin kita perkuat. BI sudah LPS sudah, OJK, kemudian teman teman dari bank akan masuk ke sana, itu yang kita harapkan jadi ekosistem untuk memberikan kekuatan ekonominya," kata Bambang dalam acara Nusantara Fair akhir Januari lalu.