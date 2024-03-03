Advertisement
HOME FINANCE

Melesat, Volume Transaksi Cash Management di QLola by BRI Tumbuh 33,9 Persen

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |12:03 WIB
Melesat, Volume Transaksi Cash Management di QLola by BRI Tumbuh 33,9 Persen
Untuk penuhi kebutuhan bisnis segmen wholesale, BRI luncurkan fitur dan layanan transaksi melalui platform Qlola (Foto: Dok BRI)
A
A
A

Jakarta - Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan bisnis segmen wholesale yang terus berkembang di era digital, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menghadirkan berbagai fitur dan layanan transaksi melalui platform QLola.

Setelah diluncurkan pada tahun 2022, Integrated Corporate Solution Platform QLola tercatat mengalami peningkatan volume transaksi cash management nasabah sebesar 33,9% year-on-year (yoy) mencapai Rp6.788 triliun. Peningkatan tersebut terjadi baik di segmen wholesale maupun non-wholesale, dengan penambahan jumlah client QLola lebih dari 4.800 client baru.

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengungkapkan, peluncuran platform Qlola merupakan salah satu strategi transformasi digital untuk memberikan unique value proposition kepada nasabah.

“Transformasi digital tetap menjadi fokus utama khususnya dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dan digital di bidang transaction banking, termasuk penggunaan Artificial Intelligence dan Blockchain,” ujarnya.

Selain peluncuran platform QLola, BRI juga akan fokus kepada sektor digital melalui kolaborasi dengan perusahaan Fintech untuk meningkatkan layanan transaksi agar dapat tetap kompetitif di pasar, seperti kerjasama dengan payment gateway, dan perusahaan e-commerce. Melalui sinergi ini, harapannya BRI dapat mengkolaborasikan kerjasama teknologi yang dimiliki oleh perusahaan fintech untuk mendukung inovasi dalam layanan transaksi nasabah.

Halaman:
1 2
