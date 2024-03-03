Arahan Jokowi ke BTN: Tuntaskan Masalah Backlog Perumahan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi ucapan Hari Ulang Tahun (HUT) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) ke-74, di Indonesia Arena GBK, Minggu (3/3/2024).

Jokowi mengapresiasi bank yang identik dengan layanan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) ini untuk terus melakukan inovasi. Mulai dari digitalisasi hingga membantu backlog perumahan di Tanah Air.

“Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-74. Saya mendorong BTN untuk terus berinovasi digitalisasi, sinergi, dan kolaborasi untuk menciptakan layanan perbankan yang modern, yang canggih, serta membantu menuntaskan persoalan backlog perumahan di Indonesia," kata Jokowi dalam 74 BTN Anniversary Festival 2024, Minggu (3/3/2024).

Adapun backlog perumahan adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.

"Dirgahayu BTN, semoga terus berkontribusi membantu masyarakat Indonesia untuk memiliki hunian terjangkau dan menjadi bank kebanggaan indonesia," pungkas Jokowi.