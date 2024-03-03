Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Arahan Jokowi ke BTN: Tuntaskan Masalah Backlog Perumahan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |12:26 WIB
Arahan Jokowi ke BTN: Tuntaskan Masalah Backlog Perumahan
Presiden Jokowi beri pesan ke BTN (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi ucapan Hari Ulang Tahun (HUT) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) ke-74, di Indonesia Arena GBK, Minggu (3/3/2024).

Jokowi mengapresiasi bank yang identik dengan layanan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) ini untuk terus melakukan inovasi. Mulai dari digitalisasi hingga membantu backlog perumahan di Tanah Air.

“Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-74. Saya mendorong BTN untuk terus berinovasi digitalisasi, sinergi, dan kolaborasi untuk menciptakan layanan perbankan yang modern, yang canggih, serta membantu menuntaskan persoalan backlog perumahan di Indonesia," kata Jokowi dalam 74 BTN Anniversary Festival 2024, Minggu (3/3/2024).

Adapun backlog perumahan adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.

"Dirgahayu BTN, semoga terus berkontribusi membantu masyarakat Indonesia untuk memiliki hunian terjangkau dan menjadi bank kebanggaan indonesia," pungkas Jokowi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931/rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914/jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/470/3178680/rumah_jokowi-W3dQ_large.png
Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar dengan Luas 1,2 Ha, Harga Tanah Tembus Rp120 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement