Logo Baru BTN, Pak Bas: Artinya Bunga KPR Non Subsidi Bisa Diturunkan

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengapresiasi perubahan logo PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).

Menurutnya, logo baru BTN harus bisa menunjukkan perubahan sikap kedepannya, sehingga bisa menurunkan biaya KPR non subsidi.

“Menjadi lebih sigap dan efisien, artinya bunga KPR non subsidi harus bisa diturunkan, kalo tidak bisa diturunkan berarti omong kosong,” kata Basuki dalam 74 BTN Anniversary Festival 2024 di Indonesia Arena GBK Jakarta, Minggu (3/3/2024).

Perubahan logo menurut Basuki, maka dirinya ingin melihat BTN punya sikap yang efisien.

“Logo harus dijaga dan ditunjukkan kredibilitas. Karena identitas organisasi,” ujar Basuki.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu dalam sambutannya mengatakan, makna dari logo baru ini adalah bagian dari refleksi transformasi yang kita lakukan 5 tahun terakhir di Bank Tabungan Negara, diantaranya di ranah digital, bisnis proses, culture dan lain sebagainya.