Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Logo Baru BTN, Pak Bas: Artinya Bunga KPR Non Subsidi Bisa Diturunkan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |16:45 WIB
Logo Baru BTN, Pak Bas: Artinya Bunga KPR Non Subsidi Bisa Diturunkan
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal Rumah (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengapresiasi perubahan logo PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).

Menurutnya, logo baru BTN harus bisa menunjukkan perubahan sikap kedepannya, sehingga bisa menurunkan biaya KPR non subsidi.

“Menjadi lebih sigap dan efisien, artinya bunga KPR non subsidi harus bisa diturunkan, kalo tidak bisa diturunkan berarti omong kosong,” kata Basuki dalam 74 BTN Anniversary Festival 2024 di Indonesia Arena GBK Jakarta, Minggu (3/3/2024).

Perubahan logo menurut Basuki, maka dirinya ingin melihat BTN punya sikap yang efisien.

“Logo harus dijaga dan ditunjukkan kredibilitas. Karena identitas organisasi,” ujar Basuki.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu dalam sambutannya mengatakan, makna dari logo baru ini adalah bagian dari refleksi transformasi yang kita lakukan 5 tahun terakhir di Bank Tabungan Negara, diantaranya di ranah digital, bisnis proses, culture dan lain sebagainya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/470/3151317/rumah_subsidi-tAZ0_large.jpg
4 Fakta Rumah 18 Meter Persegi Bikin Hashim Djojohadikusumo Tertawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/470/3135457/rumah_subsidi-mxWE_large.jpg
May Day 2025, Prabowo Beri 100 Kunci Rumah Subsidi untuk Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/470/3131487/rumah_subsidi-u7Z6_large.jpg
Penerima Rumah Subsidi Diperluas, Sasar Pekerja Informal Tanpa Slip Gaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/470/3054518/gandeng-jepang-bp-tapera-godok-pembiayaan-tod-di-jakarta-DoelOphW1y.jpg
Gandeng Jepang, BP Tapera Godok Pembiayaan TOD di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/19/320/2488674/3-fakta-terbaru-dp-0-rumah-dan-mobil-diperpanjang-hingga-2022-NWwWPQRPjn.jpg
3 Fakta Terbaru DP 0% Rumah dan Mobil Diperpanjang hingga 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/17/470/2379436/warga-jakarta-bergaji-rp14-8-juta-bisa-beli-rumah-dp-nol-rupiah-KePn9CJZwW.jpeg
Warga Jakarta Bergaji Rp14,8 Juta Bisa Beli Rumah DP Nol Rupiah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement