Arahan Jokowi, Prabowo Tegaskan Bos Selalu Benar

JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mempunyai aturan bahwa bos selalu benar dan tidak pernah salah.

Hal ini dikatakan Prabowo saat hadir dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 yang dihadiri para investor lokal dan luar negeri.

Prabowo juga mengaku dirinya hadir di acara Mandiri Investment Forum 2024 instruksi dari bos alias Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya mengerti bahwa ini semacam instruksi dari 'bos' saya, jadi satu hal yang saya pelajari dari karier panjang saya selama ini adalah the golden rule," kata Prabowo dalam Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont Senayan Jakarta, Selasa (5/3/2024).

"Golden rule pertama ialah bos selalu benar, golden rule number two if his wrong refer to golden rule number one, dan ketiga be grateful that his your boss," sambung Prabowo.