THR PNS 2024 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap Pencairannya

JAKARTA - THR PNS 2024 kapan cair? Ini jadwal lengkap pencairannya yang telah diumumkan oleh Pemerintah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) tahun ini akan dicairkan penuh.

“Presiden menetapkan THR 100%,” kata Sri Mulyani saat ditemui usai kegiatan Mandiri Investment Forum. Menurutnya, proses pencairan THR masih diupayakan oleh Kementerian Keuangan.

Lantas THR PNS 2024 kapan cair? Ini jadwal lengkap pencairannya yang sudah dibocorkan oleh Menteri Keuangan. Dalam bocorannya, THR direncanakan bakal cair 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri.

“THR sedang dalam proses dan sedang kita selesaikan, sehingga bisa dibayarkan pada 10 hari sebelum hari raya. Namun, ini akan kami update terus, karena puasa juga belum,” ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo terkait persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 yang diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri.