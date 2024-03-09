Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Jokowi Pastikan Harga BBM Tidak Naik

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |04:04 WIB
4 Fakta Jokowi Pastikan Harga BBM Tidak Naik
Harga BBM Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Jokowi usai melakukan rapat terbatas di kompleks Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta.

"Tidak akan naik," kata Jokowi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (9/3/2024).

Namun, Jokowi tidak menjelaskan secara rinci kebijakan tersebut akan dilakukan sampai batas waktu kapan. Dirinya hanya menyebut bahwa permasalahan akan disampaikan lebih lanjut oleh kementerian terkait.

"Soal BBM nanti biar pak Menko yang sampaikan, atau dari Pertamina yang sampaikan," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah berencana untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga Juni 2024. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil sidang paripurna kabinet pada Senin 26 Februari 2024 lalu.

"Diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni baik itu yang subsidi maupun nonsubsidi," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Sabtu (9/3/2024), terdapat 4 Fakta Jokowi pastikan Harga BBM tidak naik sebagai berikut

Halaman:
1 2
