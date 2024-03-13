Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Riwayat Pekerjaan Helena Lim yang Diduga Tersangkut Kasus Korupsi

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |22:04 WIB
Ini Riwayat Pekerjaan Helena Lim yang Diduga Tersangkut Kasus Korupsi
Ini Riwayan Pekerjaan Helena Lim yang Diduga Tersangkut Kasus Korupsi. (Foto :Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ini riwayat pekerjaan Helena Lim yang diduga tersangkut kasus korupsi komoditas timah. Dia merupakan crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK).

Nama Helena Lim memang sering kali menjadi pembicaraan. Sebelum dugaan kasus korupsi, dirinya sempat terlibat beberapa kontroversi, mulai dari mendapatkan kasus vaksin, pamer kekayaan, hingga mandi susu yang sempat membuat kena teguran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Lantas apa riwayat pekerjaan Helena Lim yang diduga tersangkut kasus korupsi?

Helena Lim diketahui sebagai penyanyi dan pernah merilis sebuah single berjudul 'Pasrah' pada tahun 2019. Lagu tersebut telah diunggah ke beberapa platform musik seperti iTunes, Spotify, hingga Apple Music.

Memiliki rumah bak istana dan mobil-mobil mewah, pekerjaan yang menjadi penghasilan utama Helena adalah sebagai pengusaha. Helena diketahui memiliki bisnis di bidang fashion dan apoteker.

Halaman:
1 2
