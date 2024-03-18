Meraih Keberkahan Bulan Syawal, Pegadaian Ajak Masyarakat Umrah Akbar Bersama

JAKARTA-Lebih dari seabad perjalanan Pegadaian melayani masyarakat. Di momen perayaan ulang tahun Pegadaian ke-123 Tahun dan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriyah yang bertepatan pada bulan April ini, Pegadaian menyelenggarakan Umrah Akbar Pegadaian dengan jadwal keberangkatan 22, 23 dan 24 April 2024.

Kegiatan Umrah Akbar Pegadaian ini mengulang pelaksanaan yang sukses terselenggara pada 2 (dua) tahun sebelumnya. Namun pelaksanaan Umrah Akbar Pegadaian tahun ini sedikit berbeda, dimana Pegadaian membuka berbagai titik keberangkatan di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar dan Medan. Terdapat 8 (delapan) grup keberangkatan dengan 3 (tiga) Jenis paket yaitu Paket Ajwa, Paket Attin dan Paket Zaitun dengan seat terbatas.

Kepala Unit Usaha Syariah PT Pegadaian, Holilur Rohman menyampaikan bahwa adanya kegiatan Umrah Akbar ini diharapkan dapat memfasilitasi umat muslim di Indonesia untuk merealisasikan keinginan menunaikan ibadah umrah dengan tepat dan mudah, melalui produk Pegadaian Syariah Pembiayaan Wisata Religi.

“Momentum Ramadhan ini menjadi penyemangat untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal ini juga menjadi wujud syukur kami, dalam 123 tahun Pegadaian telah melayani masyarakat hingga sukses bertransformasi sampai saat ini. Besar harapan kami agar produk Pegadaian Syariah Pembiayaan Wisata Religi dapat membantu masyarakat merealisasikan keinginannya untuk menunaikan ibadah umrah, khususnya pada momen Umrah Akbar Pegadaian ini”, ujar Holil (18/03).

Paket Umrah Akbar bisa didapatkan melalui produk Pegadaian Syariah Pembiayaan Wisata Religi dengan skema akad rahn (gadai syariah), dimana nasabah cukup menyerahkan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan atau saldo Tabungan Emas Pegadaian Syariah, senilai 25% dari uang pinjaman dengan jangka waktu angsuran mulai dari 12 hingga 36 bulan.

Pendaftaran Umrah Akbar Pegadaian berlangsung hingga 18 Maret 2024 untuk pemberangkatan dari Kota Jakarta, 1 April 2024 untuk pemberangkatan dari Kota Medan, serta tanggal 5 April 2024 untuk Kota Surabaya dan Makassar, selama kuota masih tersedia. Jadi, tunggu apalagi, segera daftar Umrah Akbar Pegadaian di outlet Pegadaian terdekat dan cek paketnya melalui link berikut https://bit.ly/UMRAHAKBARPGD.

(Fitria Dwi Astuti )