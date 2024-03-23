7 Aplikasi Penghasil Uang Jutaan per Hari Tahun 2024

JAKARTA - Ada 7 aplikasi penghasil uang jutaan per hari tahun 2024. Apalagi kecanggihan teknologi membuat orang bisa mendapatkan uan dengan cepat tanpa harus bekerja.

Berikut 7 aplikasi penghasil uang jutaan per hari tahun 2024:

1. Clipclaps

ClipClaps merupakan aplikasi yang memungkinkan Anda untuk berbagi video pendek. Di aplikasi ini pun terdapat banyak video-video yang bisa Anda tonton.

Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda bisa upload video pendek dan juga download video-video menarik sesuai pilihan Anda. Dari kegiatan ini lah Anda bisa mendapatkan uang hingga jutaan rupiah.

2. Helo

Aplikasi ini juga bisa menghasilkan uang. Hanya perlu menonton berbagai video menarik yang ada di aplikasi dan membagikannya.

Kemudian nanti ada tugas untuk mendapatkan reward. Di sini baru diberikan hasil berupa uang tanpa modal.

3. Snack Video

Ini juga menjadi sumber uang bahkan sejak pengguna baru saja bergabung. Dua video pertama yang Anda sukai akan ditukar dengan 1.000 koin.