HOME FINANCE HOT ISSUE

Wacana Potongan Aplikasi Jadi 10%, Tarif Ojol dan Taksi Online Bakal Naik?

Muhammad Aziz , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |09:16 WIB
Wacana Potongan Aplikasi Jadi 10%, Tarif Ojol dan Taksi Online Bakal Naik?
Wacana Potongan Aplikasi Jadi 10%, Tarif Ojol dan Taksi Online Bakal Naik? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski) keberatan dengan usulan potongan aplikasi menjadi maksimal 10% dari sebelumnya 20%.

Dengan usulan ini, dikhawatirkan perusahaan aplikator akan membebankan biaya lebih tinggi pada konsumen karena adanya pengurangan komisi dari mitra pengemudi.

"Berkurangnya potongan aplikasi tidak akan membawa maslahat bagi driver online karena akan mengakibatnya tingginya tarif kepada konsumen dan otomatis pendapatan driver akan menurun akibat berkurangnya pengguna aplikasi," kata Ketua Umum Oraski Fahmi Maharaja di Jakarta, Senin (19/5/2025).

1. Ekosistem Transportasi Online Sudah Terbentuk 

Menurutnya, berkurangnya potongan tidak akan membawa banyak manfaat bagi pengemudi online.

Dia menambahkan, usulan ini juga sebagai sebuah preseden buruk bagi ekosistem angkutan sewa khusus atau transportasi online yang sudah terbentuk dengan baik selama ini.

"Karena ekosistem kami sudah terbentuk dengan baik dan terbukti mampu bertahan di tengah-tengah situasi ekonomi global yang sulit tanpa subsidi apapun dari pemerintah,” kata Fahmi.

 

