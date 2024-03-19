Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Aplikasi Penghasil Uang Rp25 Ribu

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |20:01 WIB
7 Aplikasi Penghasil Uang Rp25 Ribu
Aplikasi penghasil uang Rp25 ribu (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – 7 Aplikasi penghasil uang Rp25 ribu. Ada beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan mencari uang. Caranya pun cukup mudah hanya bermodal internet dan ponsel.

Aplikasi penghasil uang Rp25 ribu ini memberikan imbalan berupa uang tunai atau pulsa kepada penggunanya yang melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. Aktivitas tersebut bisa berupa menonton video, mengisi survei, bermain game, mengunduh aplikasi, dan lain-lain.

Aplikasi bisa diunduh pada HP Android atau iOS yang terhubung dengan internet. Aplikasi ini bisa menjadi alternatif yang menarik untuk mengisi waktu luang Anda dengan cara yang produktif dan menyenangkan.

Daftar aplikasi penghasil uang Rp25 ribu ini tersedia di Google Play Store atau App Store. Berikut 7 aplikasi penghasil uang Rp25 ribu yang dirangkum Okezone, Selasa (19/3/2024).

1. Snack Video

Setiap kali menonton atau membuat video di aplikasi ini akan mendapatkan koin yang bisa ditukarkan dengan uang tunai atau pulsa. Snack Video bisa diunduh secara gratis di Google Play Store atau App Store. Anda bisa mencairkan koin Anda melalui GoPay, OVO, Dana, LinkAja, atau pulsa.

2. Cash App

Cash App adalah aplikasi yang memberikan imbalan berupa uang tunai kepada penggunanya yang melakukan transaksi keuangan di dalamnya. Anda bisa mengirim atau menerima uang, membayar tagihan, membeli atau menjual Bitcoin, atau menginvestasikan uang Anda di pasar saham.

Setiap kali Anda melakukan transaksi keuangan, Anda akan mendapatkan cashback yang bisa ditukarkan dengan uang tunai. Anda juga bisa mendapatkan cashback tambahan dengan mengundang teman Anda untuk bergabung dengan Cash App, atau dengan melakukan aktivitas lain seperti mengikuti program Boost, mengikuti kuis, atau membuka kotak hadiah.

Cash App bisa diunduh secara gratis di Google Play Store atau App Store. Anda bisa mencairkan cashback Anda melalui bank transfer.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
