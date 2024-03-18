8 Aplikasi Penghasil Uang Tanpa Deposit 2024

JAKARTA - 8 aplikasi penghasil uang tanpa deposit 2024. Di mana lewat kecanggihan teknologi, sekarang bisa menghasilkan uang dari mana pun termasuk lewat aplikasi ini.

Malah aplikasi penghasil uang ini bisa diperoleh tanpa harus menaruh atau menyiapkan deposit lebih dulu.

Oleh karena itu, menarik untuk diketahu 8 aplikasi penghasil uang tanpa deposit 2024:

1. Atta Pol

Ini cara mendapatkan uang dari aplikasi. Cukup mengisi survey yang disediakan dan nanti akan dapat hadiah yang diperoleh dapat berupa saldo paypal atau kartu belanja amazon.

2. Helo

Aplikasi ini juga bisa menghasilkan uang. Hanya perlu menonton berbagai video menarik yang ada di aplikasi dan membagikannya.

Kemudian nanti ada tugas untuk menadapatkan reward. Di sini baru diberikan hasil berupa uang tanpa modal.

3. Snack Video telah

Ini juga menjadi sumber uang bahkan sejak pengguna baru saja bergabung. Dua video pertama yang Anda sukai akan ditukar dengan 1.000 koin.

4. Poll Pay

Seperti aplikasi yang pertama, di sini hanya menyelesaikan tahapan survei kita dapat mendapatkan uang pada aplikasi ini. Saldo yang terkumpul dapat ditukar dengan uang cash atau hadiah lainnya.

5. Cashzine

Aplikasi menarik karena dengan membaca dan kemudian membagikan berita yang ada dari aplikasi ini. Setelah itu ada ada pengiriman uang yang cukup dipermudah dan bisa dilakukan langsung ke rekening bank pengguna atau melalui aplikasi DANA.