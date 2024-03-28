Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Helena Lim, Crazy Rich PIK Jadi Tersangka Korupsi Timah

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |10:52 WIB
4 Fakta Helena Lim, Crazy Rich PIK Jadi Tersangka Korupsi Timah
Kejagung tetapkan Helena Lim sebagai tersangka kasus korupsi Timah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan Helena Lim yang terseret kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Diketahui, sebanyak 15 orang dari PT Timah Tbk dan swasta telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi timah. Terbaru, crazy rich PIK, Helena Lim (HL), yang menjadi tersangka.

Nama Helena Lim pun menjadi perbincangan lantaran terseret kasus korupsi. Helena Lim dikenal sebagai salah satu crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK).

Helena Lim diduga terseret kasus korupsi komoditas timah. Penyidik Kejaksaan Agung menyelidiki aliran dana terkait kasus korupsi izin tambang timah yang menyeret nama Helena Lim. Namun, hingga kini Helena Lim belum buka suara soal kabar tersebut.

Berikut fakta mengenai kasus dugaan korupsi Helena Lim yang dirangkum Okezone, Kamis (28/3/2024).

1. Seorang Pengusaha

Helena Lim merupakan sosok crazy rich PIK yang menggeluti sejumlah bisnis. Helena Lim dikenal sebagai pengusaha dan pernah menjajal peruntungan di dunia tarik suara pada 2019 dengan single 'Pasrah'.

Helena Lim mempunyai bisnis yang hingga kini jadi sumber kekayaan yaitu bisnis apotek dan fashion.

Halaman:
1 2
