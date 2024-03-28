Petani RI Diajarkan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman

JAKARTA - Kelompok Teknis Taiwan yang berlokasi di Indonesia mengadakan seminar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Seminar itu dengan tema teknik manajemen pengendalian hama dan penyakit tanaman, yang menarik perhatian pejabat lokal dan partisipasi petani.

Pakar dari Kelompok Teknis Taiwan, Chiu Chien-hsiang mengatakan bahwa seminar ini, dengan harapan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani lokal mengenai pengendalian hama dan penyakit.

Chiu Chien-hsiang memperkenalkan kepada petani berbagai jenis hama dan penyakit yang umum terjadi pada tanaman setempat serta cara pengendaliannya, termasuk memilih bahan genetik yang tahan penyakit, desinfeksi tempat persemaian, membersihkan tanaman yang terinfeksi di lapangan, dan penyemprotan pestisida.

“Untuk mengatasi hama, dapat digunakan lem perangkap serangga berwarna kuning atau biru untuk menarik secara visual,” katanya, dala keterangan tertulisnya, Kamis (28/3/2024).

Selama proses seminar, selain mengajar pengetahuan terkait, dia juga mengarahkan petani cara membuat cairan pembasmi hama dengan menggunakan bahan seperti minyak goreng dan deterjen.