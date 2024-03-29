Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Kekayaan Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |04:24 WIB
Intip Kekayaan Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah
Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis Jadi Tersangka Korupsi. (Foto: Okezone.com/Instagram)
JAKARTA - Harvey Moeis suami Sandra Dewi menjadi tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Kini, Harvey Moeis telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi timah oleh Kejaksaan Agung.

Setelah menjadi tersangka kasus korupsi timah, Harvey Moeis ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 27 Maret 2024 hingga 15 April 2024.

Berdasarkan catatan Okezone, Jumat (29/3/2024), berikut 3 sumber kekayaan Harvey Moeis yang tengah ramai diperbincangkan.

1. Bisnis Pertambangan

Harvey Moeis memang terkenal sebagai pebisnis tambang, salah satunya batu bara. Bisnis batu bara tersebut bertempat di Bangka Belitung.

Harvey Moeis adalah Presiden Komisaris PT Multi Harapan Utama. Perusahaan tersebut bergerak di bidang kontraktor pertambangan batubara.

Selain itu, dia juga memiliki bisnis timah di Bangka Belitung dan memiliki wewenang dalam mengatur jalannya operasi perusahaan.

2. Brand Ambassador

Sandra Dewi pernah mengungkap bahwa anak sulung beserta suaminya akan menjadi Brand Ambassador (BA) pada akhir 2021. Terekam dalam beberapa video yang menunjukkan Harvey Moeis berkolaborasi dengan Adam Levine dan Behati Prinsloo yang mana mereka adalah BA di Amerika Serikat.

