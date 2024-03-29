Bank Muamalat Siapkan Rp736 Miliar untuk Penukaran Uang Baru Lebaran 2024

JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menyiapkan Rp736 miliar uang tunai untuk melayani kebutuhan transaksi selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024.

Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, uang tersebut disiapkan untuk penukaran uang baru dan penarikan tunai di ATM dan kantor cabang. Persiapan ini sekaligus mendukung program Bank Indonesia untuk memastikan kesiapan uang tunai layak edar selama Ramadan dan Idulfitri 1445 Hijriah.

“Menjelang libur lebaran kebutuhan transaksi perbankan masyarakat seperti pengiriman dan penarikan uang pastinya akan meningkat. Oleh karena itu, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya pada tahun ini kami kembali berpartisipasi dengan menyiapkan uang tunai. Hal ini sekaligus wujud kontribusi kami dalam melayani umat,” ujarnya.

Bank Muamalat juga turut berpartisipasi dalam program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (Serambi) 2024 yang digagas Bank Indonesia dengan menyediakan layanan penukaran uang layak edar kepada masyarakat.

Gerai penukaran uang dan mobil kas keliling Bank Muamalat berlokasi di Istora Senayan dengan periode penukaran 28 – 31 Maret 2024. Uang pecahan yang disiapkan mulai dari pecahan paling kecil yaitu Rp1.000 sampai dengan pecahan Rp100.000.

Selama periode ini, Bank Muamalat tetap mengoptimalkan layanan digital seperti aplikasi mobile banking Muamalat DIN, internet banking, cash management system Madina serta jaringan ATM guna melayani kebutuhan transaksi nasabah. Penarikan uang tunai juga dapat dilakukan melalui Indomaret menggunakan fitur tarik tunai di aplikasi Muamalat DIN.