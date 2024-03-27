Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BTN Siapkan Uang Tunai Rp39,4 Triliun untuk Kebutuhan Lebaran 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |20:56 WIB
BTN Siapkan Uang Tunai Rp39,4 Triliun untuk Kebutuhan Lebaran 2024
BTN siapkan uang tunai penuhi kebutuhan Lebaran (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyiapkan uang tunai senilai Rp39,44 triliun untuk kebutuhan hari raya Idul Fitri 2024. Dana tersebut dialokasikan untuk 19 hari kalender terhitung sejak 1 April 2024 hingga 19 April 2024.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan, selain meningkatkan alokasi uang tunai di masa menjelang dan sesudah hari raya Idul Fitri 2024, BTN juga melengkapi layanan BTN Mobile untuk memenuhi dan mempermudah kebutuhan transaksi perbankan para nasabahnya.

Adanya peningkatan alokasi uang tersebut, lanjut Ramon, sejalan dengan proyeksi peningkatan transaksi masyarakat selama hari raya Idul Fitri 2024. Adapun, kenaikan alokasi uang tunai tersebut mencapai sebesar 1,3 kali dibanding kas normal harian yang saat ini mencapai Rp2,07 triliun.

“Kami terus berupaya agar nasabah BTN dapat bertransaksi dengan nyaman dan aman selama perayaan Idul Fitri 2024,” kata Ramon di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

