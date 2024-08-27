Atasi Backlog Rumah, BTN Siapkan 2 Skema Subsidi Baru

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) berkomitmen memenuhi kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan mengatasi backlog rumah saat ini.

Perseroan pun mengusulkan skema subsidi baru kepada pemerintah sebagai upaya terobosan untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan rumah nasional. Kedua skema subsidi baru tersebut yakni Skema Tiering Suku Bunga/Margin dan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Dana Abadi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, dalam skema pertama, suku bunga akan dikelompokkan berdasarkan desil (pemeringkatan kesejahteraan) pendapatan MBR. Suku bunga dalam skema ini akan disertai dengan durasi subsidi yang lebih pendek dibandingkan masa tenor.

Sedangkan dalam skema kedua, pemerintah memerlukan skema pembiayaan baru untuk penurunan backlog perumahan dengan cepat.

Nixon mengungkapkan, skema ini nantinya akan mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah.