Kode Bank BTN untuk Transfer Beda Bank dan Virtual Account

Kode Bank BTN untuk transfer beda Bank dan Virtual Account

Dalam era perbankan digital saat ini, transfer antar bank sudah menjadi bagian penting dari transaksi keuangan sehari-hari. Untuk memudahkan proses transfer antar bank, setiap bank di Indonesia memiliki kode bank unik yang digunakan saat melakukan transaksi antar bank, termasuk Bank Tabungan Negara (BTN).

Berikut ini Kode Bank BTN Untuk Transfer Beda Bank dan Virtual Account:

Kode Bank BTN untuk Transfer Antar Bank

Kode Bank BTN yang digunakan untuk transfer antar bank adalah 200. Kode ini harus ditambahkan di depan nomor rekening tujuan saat melakukan transfer dari bank lain ke rekening BTN. Misalnya, jika nomor rekening tujuan adalah 123456789, maka Anda perlu memasukkan 200123456789 pada kolom nomor rekening tujuan.

Panduan Transfer Antar Bank ke BTN: