Tekan Angka Backlog, BUMN Jualan Rumah Lewat E-Commerce

JAKARTA - Perum Perumnas memfokuskan penjualan rumah pada kelompok milenial. Hal itu bisa membantu menekan angka backlog perumahan.

Maka itu, Perum Perumnas mencoba pemasaran melalui e-commerce. Di mana melalui e-commerce ini ada berbagai paket penawaran rumah hingga diskon khusus yang berlaku untuk 39 kawasan perumahan yang dikembangkan Perumnas.

Direktur Pemasaran Perumnas, Imelda Alini Pihan menyatakan pihaknya menggandeng salah satu e-commerce. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan market properti.

“Dengan kerja sama ini akan meluncurkan beragam inisiasi pemasaran yang inovatif dan menarik, menyesuaikan dengan gaya hidup serta preferensi generasi milenial," ujar Imelda dalam keterangannya, Selasa (2/7/2024).

"Di antaranya, kolaborasi bundling kepemilikan hunian Perumnas pada platform e-commerce, campaign yang menyuguhkan promosi diskon eksklusif, penawaran khusus, dan aktivitas marketing interaktif yang akan diaplikasikan baik melalui platform Be-commerce maupun event offline ke depannya,” imbuhnya.