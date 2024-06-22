Dana Abadi Lebih Cepat Atasi Backlog Rumah dibanding Tapera

JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan dana abadi perumahan dapat menjadi solusi lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan backlog perumahan nasional.

“Kalau ditanya BTN usulannya apa, pembentukan dana abadi ini bisa menghasilkan 600 ribu rumah setahun untuk menyelesaikan backlog-nya lebih cepat. Kan tujuannya (kalau dibandingkan iuran Tapera) juga sama-sama (untuk mengatasi) backlog,” kata Nixon, dikutip dari Antara, Sabtu (22/6/2024).

Nixon mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan usulan konsep dana abadi perumahan itu kepada pemerintah dan berharap usulan tersebut disetujui oleh pemerintah. Dengan skema dana abadi, menurut dia, target pembangunan 3 juta rumah pada masa pemerintahan baru dapat terlaksana.

Namun jika hanya mengandalkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan model dana bergulir yang selama ini dijalankan, Nixon mengingatkan pembangunan 3 juta rumah akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“(Target) 3 juta (rumah), berarti 600 ribu rumah setahun. Hari ini cuma 200 ribu rumah setahun, jadi (target itu naik) 3 kali lipat. Supaya bisa 3 kali lipat, skemanya mesti diubah. Skema yang kita usulkan menggunakan dana abadi. Ditambah kombinasi dana abadi, return-nya itu untuk bayar subsidi selisih bunga,” jelas dia.

Nixon mengatakan bahwa dana abadi yang diakumulasi di masa awal pembentukannya memang belum terlalu besar sehingga perlu dikombinasikan dengan subsidi selisih bunga (SBB).