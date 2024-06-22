Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Dana Abadi Lebih Cepat Atasi Backlog Rumah dibanding Tapera

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |13:16 WIB
Dana Abadi Lebih Cepat Atasi Backlog Rumah dibanding Tapera
PUPR Usul Adanya Dana Abadi untuk Rumah. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan dana abadi perumahan dapat menjadi solusi lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan backlog perumahan nasional.

“Kalau ditanya BTN usulannya apa, pembentukan dana abadi ini bisa menghasilkan 600 ribu rumah setahun untuk menyelesaikan backlog-nya lebih cepat. Kan tujuannya (kalau dibandingkan iuran Tapera) juga sama-sama (untuk mengatasi) backlog,” kata Nixon, dikutip dari Antara, Sabtu (22/6/2024).

Nixon mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan usulan konsep dana abadi perumahan itu kepada pemerintah dan berharap usulan tersebut disetujui oleh pemerintah. Dengan skema dana abadi, menurut dia, target pembangunan 3 juta rumah pada masa pemerintahan baru dapat terlaksana.

Namun jika hanya mengandalkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan model dana bergulir yang selama ini dijalankan, Nixon mengingatkan pembangunan 3 juta rumah akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“(Target) 3 juta (rumah), berarti 600 ribu rumah setahun. Hari ini cuma 200 ribu rumah setahun, jadi (target itu naik) 3 kali lipat. Supaya bisa 3 kali lipat, skemanya mesti diubah. Skema yang kita usulkan menggunakan dana abadi. Ditambah kombinasi dana abadi, return-nya itu untuk bayar subsidi selisih bunga,” jelas dia.

Nixon mengatakan bahwa dana abadi yang diakumulasi di masa awal pembentukannya memang belum terlalu besar sehingga perlu dikombinasikan dengan subsidi selisih bunga (SBB).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173387/rumah-5xGC_large.jpg
Pekerja Tak Wajib Jadi Peserta Tapera, Gaji Tidak Dipotong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/470/3116917/tapera-PmEb_large.jpg
Maruarar Sirait hingga Sri Mulyani Jadi Anggota Komite Tapera, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/470/3102413/tapera-qTmn_large.jpg
Menteri Ara Usul ke Prabowo Iuran Tapera Bersifat Sukarela, Bukan Wajib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/470/3090415/maruarar-siarit-minta-jadi-komisioner-tapera-sudah-kirim-surat-ke-prabowo-B0G31hGf76.jpg
Maruarar Sirait Minta Jadi Komisioner Tapera, Sudah Kirim Surat ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/470/3077279/maruarar-sirait-buka-suara-soal-nasib-tapera-program-jokowi-KGN0tFFtJ9.jpeg
Maruarar Sirait Buka Suara soal Nasib Tapera Program Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/470/3070614/pns-dibidik-jadi-sasaran-iuran-tapera-kapan-berlaku-5qk273G2sC.jpeg
PNS Dibidik Jadi Sasaran Iuran Tapera, Kapan Berlaku?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement