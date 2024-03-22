Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BTN Bidik Nasabah Orang Kaya Baru Rp8 Triliun

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |18:51 WIB
BTN Bidik Nasabah Orang Kaya Baru Rp8 Triliun
BTN bidik tabungan orang kaya baru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Survei yang dilakukan oleh Hakuhodo Institute of Live and Living (Hill) ASEAN pada 2023, 10% dari populasi di kawasan ASEAN merupakan segmen Emerging Affluent. 9% dari total populasi Indonesia masuk dalam kategori tersebut.

Survei tersebut memperkirakan, masyarakat segmen Emerging Affluent akan bertumbuh tiga kali lipat pada tahun 2023 dan 2024. Segmen Emerging Affluent merupakan masyarakat kelas menengah yang tengah dalam proses naik menjadi masyarakat kelas atas alias orang kaya baru.

Dengan potensi yang besar tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membidik nasabah dengan dana simpanan Rp100 juta hingga Rp500 juta.

Direktur Distribution and Institutional Funding BTN Jasmin mengatakan bahwa perseroan menghadirkan layanan BTN Prospera untuk nasabah segmen Emerging Affluent.

Perseroan berharap ini bisa menjadi batu loncatan bagi para nasabah menuju segmen lanjutan yakni BTN Prioritas, yang merupakan kategori untuk nasabah pemilik dana dengan nilai di atas Rp500 juta. 

“Kami memahami dan mengerti bahwa setiap individu memiliki kesempatan dan potensi yang luar biasa, yang perlu diwujudkan dan diselaraskan dengan kebutuhan masing-masing dari mereka,” ujar Jasmin di Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174500/gaji_teller_bank_btn-QMlD_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Teller Bank BTN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/278/3126203/bank_tabungan_negara-c5NW_large.jpg
Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut BTN, Ini Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/278/3112942/btn-A1jT_large.jpg
BTN Targetkan Aset Tembus Rp500 Triliun di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/470/3101285/erick-wPmB_large.jpg
Erick Thohir Ingin BTN Jadi Megabank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/470/3055081/atasi-backlog-rumah-btn-siapkan-2-skema-subsidi-baru-yrxtsf0juW.jpg
Atasi Backlog Rumah, BTN Siapkan 2 Skema Subsidi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/320/3049572/kode-bank-btn-untuk-transfer-beda-bank-dan-virtual-account-7ohmo00rVu.png
Kode Bank BTN untuk Transfer Beda Bank dan Virtual Account
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement