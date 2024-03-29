Ternyata Segini Biaya Pernikahan Sandra Dewi dengan Harvey Moeis Bak Raja dan Ratu di Disneyland Tokyo

JAKARTA - Ternyata segini biaya pernikahan Sandra Dewi dengan Harvey Moeis bak raja dan ratu di Disneyland Tokyo. Keduanya viral dikarenakan Kejaksaan Agung menetapkan 16 orang sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022.

Para tersangka ini diduga terlibat dalam perjanjian kerja sama fiktif dengan PT Timah Tbk. Untuk itu netizen penasaran mengenai biaya pernikahan Sandra Dewi dengan Harvey Moeis.

Ternyata segini biaya pernikahan Sandra dewi dengan Harvey Moeis bak raja dan ratu di Disneyland Tokyo sekitar Rp1,5 miliar. Itu pun hanya 50 undangan tamu yang. Jika lebih maka biayanya juga akan berbeda.

Apalagi, konsep pernikahannya nantinya akan menampilkan karakter Disney terkenal semuanya berdandan formal, dan band yang memainkan musik akan menyambut Anda di resepsi megah ini.

Tidak hanya itu, Sandra tampil bak Princess dari negeri dongeng dalam balutan gaun pernikahannya yang begitu spesial dari desainer Didi Budiardjo.