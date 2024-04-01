Migrasi TikTok-Tokopedia Harus Untungkan UMKM

JAKARTA - Komisi VI DPR RI mengingatkan Tiktok dan Tokopedia serta platform e-commerce lainnya agar lebih mengutamakan memajang produk-produk lokal agar lebih banyak dibeli.

Dengan membeli produk lokal, ikut membantu meningkatkan kemandirian ekonomi negara dan ikut membantu menciptakan lapangan kerja di negeri sendiri.

"Ini bisa memberikan maslahat kepada para UMKM lokal. Dengan adanya migrasi Tiktok ini kita berharap perniagaan di Indonesia ini lebih bagus lagi," kata Anggota Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, Senin (1/4/2024).

Menurutnya, kolaborasi TikTok Shop dengan Tokopedia memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha di Indonesia. Pasalnya UMKM lokal akan memiliki banyak kesempatan untuk menjajakan dagangan dan memperluas akses pasar serta meningkatkan potensi jumlah penjualan.

"Semakin banyak aplikasi (e-commerce), ini bisa memberikan keuntungan kepada para UMKM. Jadi, sebaiknya kita fokus memperbanyak lapak UMKM dengan membantu perkembangan e-commerce," kata Eko.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Luluk Nur Hamidah menyampaikan, Integrasi TikTok dan Tokopedia yang hampir rampung itu harus memberikan manfaat dari akses dan perluasan pasar digital bagi pelaku UMKM Lokal.

Pasalnya, keberadaan pelaku UMKM memiliki peranan strategis dalam perekonomian nasional, diantaranya mengurangi tingkat kemiskinan melalui pembukaan lapangan kerja, meningkatkan pemerataan pendapatan melalui aktivitas-aktivitas usaha kecil baru.