Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Fakta Harvey Moeis dan Helena Lim Jadi Tersangka Korupsi Timah

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |05:15 WIB
Cek Fakta Harvey Moeis dan Helena Lim Jadi Tersangka Korupsi Timah
Harvey Moeis dan Helena Lim jadi tersangka korupsi timah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harvey Moeis, suami Sandra Dewi menjadi tersangka dalam kasus korupsi timah di Indonesia. Namanya berderet dengan 15 tersangka lainnya, salah satunya adalah Helena Lim.

Berdasarkan catatan Okezone, Selasa (2/4/2024), berikut 6 fakta mengenai kasus korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, yang dilakukan oleh Harvey Moeis dan Helena Lim.

1. Negara Rugi 271 Triliun

Nilai kerugian negara akibat kasus korupsi tersebut mencapai Rp271,06 triliun. Jumlah ini tentunya merupakan kerugian yang besar akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kasus korupsi PT Timah.

2. Penyelidikan Masih Berlanjut

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung masih menyelidiki kasus tersebut.

“Tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi, pada 29 Maret 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164890/wamenaker-Ahpl_large.jpg
Wamenaker Immanuel Ebenezer Tersangka, Bos Buruh Kaget: Selalu Digoda Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164464/prabowo_subianto-mSyT_large.jpg
Wamenaker Terjaring OTT KPK, Prabowo Sudah Ingatkan Berkali-kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162967/prabowo-aqMC_large.jpg
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun dari Anggaran Rawan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160808/korupsi-JDbV_large.jpg
Kemana Uang Hasil Sitaan Korupsi Disimpan dan Untuk Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/455/3130368/harta_kekayaan-LwFC_large.jpg
Harta Kekayaan Arif Nuryanta, Ketua PN Jaksel yang Terima Suap Rp60 Miliar di Kasus Korupsi Migor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120679/korupsi-zsZ0_large.jpg
3 Fakta Korupsi BUMN, Jiwasraya, ASDP hingga Pertamina
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement