Cek Fakta Harvey Moeis dan Helena Lim Jadi Tersangka Korupsi Timah

JAKARTA - Harvey Moeis, suami Sandra Dewi menjadi tersangka dalam kasus korupsi timah di Indonesia. Namanya berderet dengan 15 tersangka lainnya, salah satunya adalah Helena Lim.

Berdasarkan catatan Okezone, Selasa (2/4/2024), berikut 6 fakta mengenai kasus korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, yang dilakukan oleh Harvey Moeis dan Helena Lim.

1. Negara Rugi 271 Triliun

Nilai kerugian negara akibat kasus korupsi tersebut mencapai Rp271,06 triliun. Jumlah ini tentunya merupakan kerugian yang besar akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kasus korupsi PT Timah.

2. Penyelidikan Masih Berlanjut

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung masih menyelidiki kasus tersebut.

“Tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi, pada 29 Maret 2024.