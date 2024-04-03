42.502 Penumpang Kereta Berangkat Mudik Lebaran Hari Ini

Penumpang Mudik Naik Kereta Mulai Berangkat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/KAI)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat 42.502 penumpang melakukan keberangkatan mudik Lebaran 2024 dari Stasiun Gambir, Pasar Senen dan beberapa stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta. Jumlah itu menggunakan 77 operasional kereta api jarak jauh.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, angka pergerakan penumpang itu berdasarkan data per 3 April 2024.

Dia merinci, dari 42.502 penumpang 16.133 orang berangkat dari stasiun Gambir dengan 40 perjalanan kereta api. Sedangkan dari Stasiun Pasar Senen ada 26.020 penumpang yang dilayani 37 perjalanan kereta api.

“Dan sisanya dari beberapa stasiun lainnya seperti Jatinegara, Jakarta Kota, Bekasi, Cikarang, Karawang dan Cikampek," ujar Ixfan, Rabu (3/4/2024).

Sebaliknya, jumlah kedatangan ke Daop 1 Jakarta pada 3 April 2024 sebanyak 13.614 penumpang, mereka tiba di beberapa stasiun seperti Gambir, Pasar Senen dan stasiun lainnya yang ada di wilayah Daop 1 Jakarta.

KAI memang menetapkan masa angkutan Lebaran 2024 pada 31 Maret 2024 hingga 21 April 2024. Pada masa mudik tersebut, KAI Daop 1 Jakarta telah menyiapkan kereta api jarak jauh sebanyak 1.677 atau dengan 77 KA per harinya.

Untuk mendukung kelancaran pada masa angkutan lebaran, KAI Daop 1 Jakarta juga menyediakan sebanyak 957.138 tiket dengan rata-rata per harinya 43.506 tiket.

Ixfan menyebut, saat ini sebanyak 700.000 lebih tiket sudah terjual, dengan keberangkatan kereta api dari 31 Maret hingga 21 April 2024. Sedangkan ketersediaan tempat duduk dari 3-21 April masih tersedia 269.771 seat.