Dirut Bank Muamalat Ungkap Peranan Sekretaris Perusahaan dalam Persaingan Bisnis

JAKARTA - Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengungkapkan bahwa persaingan bisnis yang kian ketat dan regulasi yang semakin kompleks menuntut perusahaan untuk beradaptasi dan berinovasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, peran sekretaris perusahaan menjadi sangat krusial.

“Dinamisnya perkembangan dan disrupsi dalam dunia bisnis membuat peranan sekretaris perusahaan menjadi penting. Selain menjalankan fungsi utama, sekretaris perusahaan juga berperan sebagai strategic business partner bagi direksi dan dewan komisaris,” ujarnya, Jumat (5/4/2024).

Indra menjelaskan, tugas utama sekretaris perusahaan adalah memastikan kelancaran hubungan antar organ perseroan, hubungan antara perseroan dengan pemangku kepentingan, serta implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Oleh karena itu, pihaknya akan memastikan fungsi sekretaris perusahaan di Bank Muamalat untuk senantiasa menjalankan perannya secara efektif dalam rangka kepatuhan terhadap regulasi, menjaga reputasi perusahaan, mengelola krisis, dan berinteraksi secara aktif dengan pemangku kepentingan.