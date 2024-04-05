Defisit APBN 2025 Dijaga di Bawah 3%

JAKARTA - Pemerintah akan menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 di bawah 3%. Demikian disepakati dalam pembahasan perdana RAPBN 2024.

"Disepakati komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3 persen akan tetap dipegang agar disiplin dari APBN bisa terjaga dan itu juga untuk meningkatkan kualitas serta stabilitas sehingga pemerintah baru bisa fokus untuk men-deliver program-program prioritasnya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dikutip dari Antara, Jumat (5/4/2024).

BACA JUGA: Sri Mulyani Mulai Susun RAPBN 2025 untuk Pemerintahan Baru

Sri Mulyani menjelaskan, fokus dari kebijakan fiskal 2025 adalah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan kemajuan antar daerah.

Beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi masih akan tetap dilakukan.

"Kemudian untuk berbagai program-program terutama di bidang SDM seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, diyakinkan bahwa itu sudah mewadahi berbagai program-program yang menjadi prioritas dari pemerintah yang akan datang," ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, ia menyatakan saat ini pemerintah saat ini masih terus menajamkan berbagai desain maupun postur APBN 2025, namun tetap menjaga proses politik secara baik.