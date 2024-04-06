BUMN Karya Bakal Merger, Ini kata Wijaya Karya (WIKA)

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) merespons soal rencana peleburan perusahaan BUMN karya. Sebagaimana diketahui, Kementerian BUMN berencana menggabungkan tujuh perusahaan menjadi tiga perusahaan.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berencana digabungkan dengan PT PP (Persero) Tbk (PTPP). Kemudian, PT Hutama Karya (Persero) digabungkan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) berencana digabungkan dengan PT Nindya Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero).

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menyampaikan bahwa perseroan siap dengan rencana pemerintah tersebut, dan akan mendukung mekanisme penggabungan yang ditetapkan nantinya.

“Kami ikut saja apa yang menjadi arahan Kementerian BUMN. Mereka sudah melakukan perencanaan, kami tinggal ikut arahan dan mendukung apapun itu,” kata Mahendra, dikutip Sabtu (6/4/2024).