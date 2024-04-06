Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BUMN Karya Bakal Merger, Ini kata Wijaya Karya (WIKA)

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |16:08 WIB
BUMN Karya Bakal Merger, Ini kata Wijaya Karya (WIKA)
Rencana merger BUMN karya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) merespons soal rencana peleburan perusahaan BUMN karya. Sebagaimana diketahui, Kementerian BUMN berencana menggabungkan tujuh perusahaan menjadi tiga perusahaan.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berencana digabungkan dengan PT PP (Persero) Tbk (PTPP). Kemudian, PT Hutama Karya (Persero) digabungkan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) berencana digabungkan dengan PT Nindya Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero).

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menyampaikan bahwa perseroan siap dengan rencana pemerintah tersebut, dan akan mendukung mekanisme penggabungan yang ditetapkan nantinya.

“Kami ikut saja apa yang menjadi arahan Kementerian BUMN. Mereka sudah melakukan perencanaan, kami tinggal ikut arahan dan mendukung apapun itu,” kata Mahendra, dikutip Sabtu (6/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177072/pandu-C6gp_large.png
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Penjelasan Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177045/prabowo_subianto-3ftb_large.jpg
Prabowo Pangkas Jumlah BUMN 1.000 Jadi 200, Warga Asing Bisa Jadi Bos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176946/presiden_prabowo-AKoI_large.jpg
Prabowo Teken UU 16/2025 Ubah Kementerian BUMN Jadi BP BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175431/hadi-9YEs_large.jpg
Mensesneg Ungkap Nasib Kartika Wirjoatmodjo di BP BUMN: Bukan Dicopot, Sudah Berhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175155/bumn-VkTh_large.jpg
Bank Dunia Soroti Dominasi BUMN, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173964/bumn-Tspr_large.png
Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan hingga Larangan Rangkap Jabatan Komisaris
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement