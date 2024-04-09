5 Fakta Tas LV Milik Penumpang Kereta Berisi Uang hingga Emas 500 Gram Senilai Rp510 Juta Tertinggal, Nomor 4 Ada Sekuriti Jujur

Tas LV Milik Penumpang Kereta Berisi Uang hingga Emas (Foto: Dokumentasi KAI)

SEMARANG – Tas Louis Vuitton (LV) milik penumpang kereta yang berisi uang hingga emas batangan tertinggal. Jika ditotal, harga barang yang ada di dalam tas LV tersebut mencapai Rp510 juta.

Untungnya, tas LV milik penumpang kereta tersebut kembali ditemukan oleh sekuriti stasiun dan berhasil dikembalikan ke pemiliknya.

Berikut ini fakta-fakta tas LV milik penumpang berisi uang hingga emas 500 gram senilai Rp510 juta tertinggal, Jakarta, Selasa (9/4/2024).

1. Kejadian di Stasiun Semarang

Peristiwa menarik terjadi di Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Ketika seorang petugas KAI Daop 4 Semarang mengembalikan barang tertinggal milik penumpang kereta, nilainya Rp500juta lebih.

Petugas itu bernama Achmad Hidayatul Ikhsan. Pada Mingggu (7/4/2024) dia menemukan sebuah tas berwana cokelat yang tertinggal di area tunggu stasiun sebelah timur.

“Saat itu memang kondisi stasiun penuh sesak dipadati calon penumpang sebab bertepatan masa Angkutan Lebaran tahun 2024,” kata Manager Humas Daop 4 Semarang Franoto Wibowo pada keterangan tertulisnya.

2. Penumpang Melaporkan Tas Tertinggal

Pada saat itu juga ada salah satu penumpang KA Sembrani Semarang Tawang Bank Jateng tujuan Gambir Jakarta yang melapor petugas pengamanan KA Sembrani bahwa tas miliknya tertinggal di area tunggu Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng.

Informasi itu langsung dilaporkan ke Kantor Pengamanan Stasiun Tawang Bank Jateng untuk penyisiran lokasi. Hingga akhirnya petugas sekuriti Ikhsan tersebut yang sudah mengamankan tas penumpang tertinggal itu mengembalikannya.

3. Tas LV Berisi Uang hingga Emas

Tas itu bermerek Louis Vuitton, berisi 5 emas batangan 100 gram, 17 lembar mata uang asing, charger, 2 kunci, 2 buku tabungan, dompet berisi kartu, 5 voucher, 2 STNK, kartu identitas. Taksirannya totalnya senilai Rp510juta.

“Tas berikut isinya langsung dikirim ke Pos Pengamanan Stasiun Gambir menggunakan KA Argo Bromo Anggrek dengan pengawalan oleh petugas pengamanan kereta dan akan langsung dikembalikan oleh pemilik barang sesampainya di Stasiun Gambir,” kata Manager Humas Daop 4 Semarang Franoto Wibowo.