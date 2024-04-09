Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Tas LV Milik Penumpang Kereta Berisi Uang hingga Emas 500 Gram Senilai Rp510 Juta Tertinggal, Nomor 4 Ada Sekuriti Jujur

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |10:08 WIB
5 Fakta Tas LV Milik Penumpang Kereta Berisi Uang hingga Emas 500 Gram Senilai Rp510 Juta Tertinggal, Nomor 4 Ada Sekuriti Jujur
Tas LV Milik Penumpang Kereta Berisi Uang hingga Emas (Foto: Dokumentasi KAI)
A
A
A

SEMARANG – Tas Louis Vuitton (LV) milik penumpang kereta yang berisi uang hingga emas batangan tertinggal. Jika ditotal, harga barang yang ada di dalam tas LV tersebut mencapai Rp510 juta.

Untungnya, tas LV milik penumpang kereta tersebut kembali ditemukan oleh sekuriti stasiun dan berhasil dikembalikan ke pemiliknya.

Berikut ini fakta-fakta tas LV milik penumpang berisi uang hingga emas 500 gram senilai Rp510 juta tertinggal, Jakarta, Selasa (9/4/2024).

 BACA JUGA:

1. Kejadian di Stasiun Semarang

Peristiwa menarik terjadi di Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Ketika seorang petugas KAI Daop 4 Semarang mengembalikan barang tertinggal milik penumpang kereta, nilainya Rp500juta lebih.

Petugas itu bernama Achmad Hidayatul Ikhsan. Pada Mingggu (7/4/2024) dia menemukan sebuah tas berwana cokelat yang tertinggal di area tunggu stasiun sebelah timur.

“Saat itu memang kondisi stasiun penuh sesak dipadati calon penumpang sebab bertepatan masa Angkutan Lebaran tahun 2024,” kata Manager Humas Daop 4 Semarang Franoto Wibowo pada keterangan tertulisnya.

2. Penumpang Melaporkan Tas Tertinggal

Pada saat itu juga ada salah satu penumpang KA Sembrani Semarang Tawang Bank Jateng tujuan Gambir Jakarta yang melapor petugas pengamanan KA Sembrani bahwa tas miliknya tertinggal di area tunggu Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng.

Informasi itu langsung dilaporkan ke Kantor Pengamanan Stasiun Tawang Bank Jateng untuk penyisiran lokasi. Hingga akhirnya petugas sekuriti Ikhsan tersebut yang sudah mengamankan tas penumpang tertinggal itu mengembalikannya.

3. Tas LV Berisi Uang hingga Emas

Tas itu bermerek Louis Vuitton, berisi 5 emas batangan 100 gram, 17 lembar mata uang asing, charger, 2 kunci, 2 buku tabungan, dompet berisi kartu, 5 voucher, 2 STNK, kartu identitas. Taksirannya totalnya senilai Rp510juta.

“Tas berikut isinya langsung dikirim ke Pos Pengamanan Stasiun Gambir menggunakan KA Argo Bromo Anggrek dengan pengawalan oleh petugas pengamanan kereta dan akan langsung dikembalikan oleh pemilik barang sesampainya di Stasiun Gambir,” kata Manager Humas Daop 4 Semarang Franoto Wibowo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167371/kai-SrJv_large.jpg
Lebih Efisien, Digitalisasi Mudahkan Penumpang Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164187/kereta_api-e5Gn_large.jpg
Naik 8 Persen, KAI Raup Laba Rp1,18 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163658/penumpang_kereta_api-5oe1_large.jpg
145 Ribu Tiket Kereta Api Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3163167/kereta_ap_logistik-BdK6_large.jpg
Jaga Ketahanan Pangan, Pengiriman Kontainer Reefer Capai 173 Ribu Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162858/menhub_dudy-gaCc_large.jpg
Menhub Akan Periksa INKA Imbas Kecelakaan Kereta Api di Subang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162571/penumpang_kereta_api-RTDE_large.jpg
276.172 Tiket Kereta Api Ludes Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement