HOME FINANCE HOT ISSUE

Dukung Distribusi Energi Lebaran 2024, RI Dapat Tambahan Produksi Migas dari Lapangan Ini

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |11:50 WIB
Dukung Distribusi Energi Lebaran 2024, RI Dapat Tambahan Produksi Migas dari Lapangan Ini
RI Dapat Tambahan Produksi Migas (Foto: SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA - Produksi minyak dan gas bumi (migas) Indonesia bertambah jelang Lebaran 2024. Dengan adanya tambahan produksi migas, bisa memenuhi kebutuhan energi saat Ramadhan dan Lebaran 2024.

Tambahan produksi migas berasal dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE), selaku Subholding Upstream Pertamina. PHE mempunyai tugas utama untuk mencari sumber minyak dan gas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. PHE turut berkontribusi menjadi bagian Satuan Tugas (Satgas) Ramadan Idul Fitri (RAFI) 2024 PT Pertamina (Persero) dengan memastikan operasional berjalan dengan baik.

Corporate Secretary Subholding Upstream Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan, beberapa catatan penting untuk mendukung distribusi tersebut di antaranya dicapai PT Pertamina EP (PEP) Sangatta Field yang berhasil mencatatkan tingkat produksi minyak tertinggi dengan menghasilkan sebesar 3.545 BOPD (barrel of oil per day atau barel minyak per hari) pada bulan Maret 2024 lalu.

"Jumlah produksi ini merupakan yang tertinggi sejak 1987," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (9/4/2024).

Tingkat produksi ini dicapai atas keberhasilan sumur pengembangan ST-217 yang berkontribusi sebesar 269 BOPD sejak diproduksikan pada 20 Maret 2024 dan sumur workover ST-194 yang menyumbang sebesar 206 BOPD sejak 21 maret 2024. Saat ini, PEP Sangatta Field berada di bawah Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Zona 9.

Hal ini merupakan wujud nyata upaya Subholding Upstream dalam menahan laju penurunan alami (natural declining rate) dan mempertahankan tingkat produksi lapangan yang dikelola.

Selain itu, untuk menjaga keberlanjutan pasokan migas dalam negeri, kegiatan pengeboran eksplorasi terus dijalankan. Salah satunya sumur Julang Emas yang berada di wilayah Pertamina EP Donggi Matindok Field (PEP DMF), Banggai, Sulawesi Tengah.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Gas Bumi Minyak PHE Pertamina Migas
