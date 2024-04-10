Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Dicek Menteri Basuki, Tol Bocimi Dibuka Fungsional Usai Longsor pada H+1 Lebaran

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |09:02 WIB
Dicek Menteri Basuki, Tol Bocimi Dibuka Fungsional Usai Longsor pada H+1 Lebaran
Menteri Basuki Tinjau Perbaikan Tol Bocimi Usai Longsor. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau penanganan darurat Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di KM 64+600 A yang mengalami longsor pada Rabu 3 April 2024.

Basuki mengatakan, penanganan sementara dengan pemasangan tiang pancang (sheet pile) untuk memperkuat bagian timbunan jembatan yang longsor akan selesai pada malam ini.

"Alhamdulillah 45 sheetpile yang ada di bagian bawah struktur tol sudah terpasang semua untuk menahan longsor, kemudian yang di bagian atas akan dipasang 60 sheetpile lagi. Sampai siang tadi sudah terpasang 37 buah sheetpile. Nanti jam 24.00 WIB malam mudah-mudahan bisa selesai semua," kata Menteri Basuki.

Dikatakan Basuki jika sesuai target selesai nanti malam, selanjutnya pada besok pagi Rabu (10/4/2024) akan dilakukan pembersihan badan jalan.

"Sehingga diupayakan pada hari Kamis (11/4/2024) sudah dapat dibuka satu lajur fungsional sebagai cadangan kalau terjadi kemacetan di jalur nasional. Nanti untuk teknisnya akan diatur oleh pihak kepolisian," ujar Menteri Basuki.

Halaman:
1 2
