Saling Memaafkan, Ini Cara Sri Mulyani Rayakan Lebaran 2024

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Idul Fitri 1445 H tahun 2024 terasa sangat istimewa karena tak ada lagi pandemi Covid-19 dan semua aktivitas selama Ramadhan kembali normal.

Setelah penuh berpuasa dan menahan diri, dirinya pun bersyukur kembali dipertemukan dengan Idul Fitri 1445 H.

Menurut dia, Bulan Ramadhan tahun ini juga diwarnai oleh berburu takjil dengan riang, berbuka puasa bersama, hingga ibadah tarawih.

BACA JUGA: Sri Mulyani Punya Pesan Khusus di Hari Raya Idul Fitri 1445 H

“Idul Fitri tahun ini terasa sagat istimewa karena kita merayakan dengan sukacita. Setelah bulan Ramadhan yang penuh berkah, tanpa ada kekhawatiran dari pandemi dan kita bahkan berburu takjil dengan riang," kata Sri Mulyani.

Bahkan, buka puasa bersama dengan handai tolan dalam kehangatan sudah dilakukan. Begitu juga dengan menghadiri tarawih di masjid maupun di rumah keluarga penuh kekhusyukan di tahun ini.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa gema takbir yang telah berkumandang tiada henti seantero negeri. Serta ucapan syukur bergema, menandakan bahwa kemenangan umat Islam yang sejati.

"Sebuah momen dan waktu yang ditunggu seluruh umat Islam. Saat penuh sukacita dan rasa syukur, di mana kita merayakan bulan Ramadhan dengan berbagi amal dan ibadah yang telah kita lakukan. Semoga kegembiaraan Ramadhan membawa berkah dan kebahagiaan bagi kita semua," ujar Sri Mulyani.