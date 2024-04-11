Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Saling Memaafkan, Ini Cara Sri Mulyani Rayakan Lebaran 2024

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |09:11 WIB
Saling Memaafkan, Ini Cara Sri Mulyani Rayakan Lebaran 2024
Sri Mulyani Lebaran 2024. (Foto; okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Idul Fitri 1445 H tahun 2024 terasa sangat istimewa karena tak ada lagi pandemi Covid-19 dan semua aktivitas selama Ramadhan kembali normal.

Setelah penuh berpuasa dan menahan diri, dirinya pun bersyukur kembali dipertemukan dengan Idul Fitri 1445 H.

Menurut dia, Bulan Ramadhan tahun ini juga diwarnai oleh berburu takjil dengan riang, berbuka puasa bersama, hingga ibadah tarawih.

“Idul Fitri tahun ini terasa sagat istimewa karena kita merayakan dengan sukacita. Setelah bulan Ramadhan yang penuh berkah, tanpa ada kekhawatiran dari pandemi dan kita bahkan berburu takjil dengan riang," kata Sri Mulyani.

Bahkan, buka puasa bersama dengan handai tolan dalam kehangatan sudah dilakukan. Begitu juga dengan menghadiri tarawih di masjid maupun di rumah keluarga penuh kekhusyukan di tahun ini.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa gema takbir yang telah berkumandang tiada henti seantero negeri. Serta ucapan syukur bergema, menandakan bahwa kemenangan umat Islam yang sejati.

"Sebuah momen dan waktu yang ditunggu seluruh umat Islam. Saat penuh sukacita dan rasa syukur, di mana kita merayakan bulan Ramadhan dengan berbagi amal dan ibadah yang telah kita lakukan. Semoga kegembiaraan Ramadhan membawa berkah dan kebahagiaan bagi kita semua," ujar Sri Mulyani.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement