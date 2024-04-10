Sri Mulyani Punya Pesan Khusus di Hari Raya Idul Fitri 1445 H

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah untuk seluruh keluarga besar Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dirinya pun menitipkan sejumlah pesan untuk pegawai Kemenkeu pada Lebaran tahun ini.

"Kepada seluruh keluarga besar Kementerian Keuangan marilah kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk membangun optimisme, membangun semangat baru dan terus membangun bangsa," kata Sri Mulyani dalam Instagramnya, Rabu (10/4/2024).

Sri Mulyani juga berharap para pegawai Kementerian Keuangan dapat terus bekerja keras dan bekerja secara amanah dalam mengelola keuangan negara. Dirinya juga mengingatkan soal integritas dan tinggi profesionalisme untuk dapat selalu melayani masyarakat secara baik dan mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

"Pada hari yang fitri ini marilah kita saling memaafkan, kita pererat tali silahturahmi dan bersama-sama membangun kehidupan yang lebih baik untuk kemajuan dan kesejahteraan Indonesia," ujarnya.