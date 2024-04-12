Catat 49 Lokasi Ngecharge Mobil Listrik

JAKARTA - PT Jasamarga Related Business (JMRB) menyiapkan setidaknya 49 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Rest Area Travoy sepanjang ruas tol di Pulau Jawa.

Direktur Utama PT JMRB, Denny Abdurachman mengatakan saat ini teknologi pengisian di SPKLU telah di upgrade menjadi fast charging dan ultra fast charging di hampir seluruh Rest Area Travoy.

BACA JUGA: Konsumsi Pertamax Cs Naik tapi Solar Turun saat Mudik Lebaran 2024

"Dengan adanya penambahan tersebut, kendaraan listrik tipe tertentu dapat mengisi daya secara optimal dalam waktu 40 menit," ujar Denny dalam keterangan resminya Jumat (12/4/2024).

Oleh karena itu, kata Denny, Ia meminta para pemudik khususnya yang menggunakan kendaraan listrik untuk tidak khawatir selama melakukan perjalanan mudik di ruas Tol Jasa Marga (Persero) Tbk.

BACA JUGA: KAI Daop 1 Prediksi Puncak Arus Balik Mudik Lebaran Terjadi Mulai Besok

"Terdapat 49 titik SPKLU yang tersebar di ruas Tol Jasa Marga Group, termasuk di Rest Area Travoy," sambungnya.

Adapun, dari 49 titik SPKLU yang tersebar di Rest Area Jasa Marga Group, 21 di antaranya berada di Rest Area Travoy. Yakni, Rest Area Travoy KM 88A dan KM 88B ruas Cipularang-Padaleunyi dan Rest Area Travoy KM 207A ruas Palimanan-Kanci.