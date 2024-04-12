Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Konsumsi Pertamax Cs Naik tapi Solar Turun saat Mudik Lebaran 2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |19:19 WIB
Konsumsi Pertamax Cs Naik tapi Solar Turun saat Mudik Lebaran 2024
Konsumsi BBM Solar turun (Foto: MPI)
SURABAYA - Pertamina mencatat penggunaan bahan bakar jenis Pertamax naik di masa arus mudik dan balik lebaran. Tercatat%tase kenaikan hingga 26,3% untuk jenis Pertamax series dan 8,4% untuk jenis Dex Series, yang menjadi bahan bakar mesin jenis diesel.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi menyatakan, kenaikan tersebut lebih tinggi dari prediksi awal sebesar 13,5% untuk Pertamax Series, dan 5,9%, untuk Dex Series.

"Kalau tingkat konsumsi normal harian untuk Pertamax Series 2.260 kilo liter per hari, dan Dex Series sebesar 335 kilo liter per hari," kata Ahad Rahedi, melalui keterangan tertulisnya, pada Jumat (12/4/2024).

Menurutnya, kenaikan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax series ini dikarenakan banyaknya mobilitas masyarakat di saat momen Hari Raya Idul Fitri. Dimana penggunaan BBM berkualitas menjadi salah satu faktor agar kendaraan tidak bermasalah di tengah jalan.

"Konsumsi BBM Pertamax dan Dex Series tertinggi tercatat pada hari Sabtu 6 April 2024, yang dikategorikan merupakan puncak arus mudik dengan realisasi kenaikan sebesar 26,8% dari sales normal. Diprediksi puncak kedua terjadi tanggal 13 April 2024 pada arus balik lebaran 2024,” paparnya.

Namun pihak Pertamina Patra Niaga selaku penyuplai distribusi BBM di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), sudah memberikan antisipasi, termasuk di antaranya menambah suplai BBM dan elpiji hingga 30% di beberapa titik, dan jalur yang diprediksi mengalami lonjakan pengendara.

Halaman: 1 2
1 2
